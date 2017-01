AfD gibt in Umfragen trotz Sicherheitsdebatte Punkte ab

BERLIN (Dow Jones)--Die Alternative für Deutschland (AfD) kann von der anhaltenden Sicherheits- und Flüchtlingsdebatte Umfragen zufolge nicht profitieren. Im aktuellen Stern-RTL-Wahltrend des Forsa-Instituts büßt die AfD im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt auf 11 Prozent ein. Forsa hatte die AfD auch schon bei 14 Prozent gesehen. Union und SPD hingegen gewinnen jeweils einen Punkt dazu und kommen derzeit auf 38 beziehungsweise 21 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt und liegen nun wie die Linkspartei bei 9 Prozent. Die FDP hält weiterhin 6 Prozent.

Laut einer Insa-Umfrage für die Bild-Zeitung steht die AfD bei 13,5 Prozent, einen halben Punkt niedriger als in der Vorwoche. Die Partei hatte bei diesem Institut auch schon Werte von 15 Prozent und darüber erreicht. Auf CDU/CSU entfallen 33,5 Prozent, ein Plus von 1,5 Punkten zur Vorwoche. SPD (21 Prozent) und Linke (11 Prozent) können ihre Ergebnisse halten. Die Grünen verlieren demnach einen halben Punkt auf 8,5 Prozent. Die FDP legt einen halben Punkt auf 7,5 Prozent zu.

Für den Insa-Meinungstrend wurden den Angaben zufolge vom 13. bis zum 16. Januar 2.031 Wahlberechtigte befragt. Für den Wahltrend befragte das Forsa-Institut vom 9. bis 13. Januar 2.503 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Bundestagswahl am 24. September stattfinden. Diesen Termin werde das Kabinett dem Bundespräsidenten vorschlagen, berichteten unter anderem die Ruhr Nachrichten.

