Agrarhändler Baywa leidet unter Preisdruck - Aktie gibt nach

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck auf dem weltweiten Agrarmarkt hat dem Handelskonzern BayWa im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel 2016 um 8,5 Prozent auf 144,7 Millionen Euro, wie der Konzern am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekanntgab. Aufgrund guter Geschäfte mit Obst, Baustoffen und im Energiegeschäft sei der Umsatz jedoch um 2,7 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro gestiegen.

Grund für den Gewinnrückgang seien Überkapazitäten bei Agrarrohstoffen am internationalen Markt. Der Agrarhandel machte in den vergangenen drei Jahren stets über die Hälfte des Umsatzes von Baywa aus. Der Kurs der Aktie rutschte am späten Vormittag um 2,6 Prozent ab.

Für das laufende Jahr zeigte sich Vorstandschef Klaus Josef Lutz aber optimistisch und verwies auf insgesamt positive Perspektiven auch im Agrarhandel. Er rechne mit einer "deutlichen Steigerung" des Ergebnisses. Die Dividende für 2016 soll stabil bei 85 Cent liegen. Die endgültigen Jahreszahlen will Baywa am 30. März vorlegen./hosmac/stw/mis