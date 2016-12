Aktien Asien: Leichte Verluste bei ruhigem Handel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nach Weihnachten überwiegend nachgegeben. Der Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific (STOXX Asia/Pacific 600) fiel um 0,19 Prozent auf 176,53 Punkte. Börsianer sprachen von einem ruhigen Geschäft, da wichtige internationale Aktienmärkte erst im Laufe dieser Woche wieder öffnen.

In Japan bewegte sich der Nikkei (Nikkei 225)-225-Index mit plus 0,03 Prozent auf 19 403,06 Punkte kaum vom Fleck. Am Mittwoch letzter Woche war der japanische Leitindex auf ein Zwölfmonatshoch gestiegen.

Am Dienstag nun sackten die Aktien von Toshiba am Index-Ende um 11,62 Prozent auf 391,60 Yen ab. Das Technologieunternehmen muss eventuell Abschreibungen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar vornehmen. Die Wertberichtigungen stünden in Zusammenhang mit einem Zukauf, den die im Nukleargeschäft aktive Tochter Westinghouse getätigt habe, schrieb die Wirtschaftszeitung "Nikkei".

In China beendete der CSI-300-Index (CSI 300), der die größten Aktienwerte an Chinas Festlandsbörsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, den Tag mit einem Minus von 0,18 Prozent bei 3316,39 Punkten. Etwas auf die Stimmung drückten Verluste bei Minenwerten. In Hongkong fand weiterhin kein Handel statt.

Der indische Leitindex SENSEX in Mumbai hingegen baute seine Gewinne im Tagesverlauf immer weiter aus und stieg zuletzt um 0,45 Prozent auf 25 923,30 Zähler. Zu Wochenbeginn hatte der Markt noch unter Aussagen des Premierministers Narendra Modi gelitten, die von Beobachtern als Hinweis auf Steuererhöhungen für durch Aktienhandel erzielte Einkommen gewertet wurden. In Sydney blieb die Börse am Dienstag weiter geschlossen./la/ag