Aktien Europa: EuroStoxx und FTSE schließen im Plus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich freundlich tendiert. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone pendelte sich am Ende eines wenig inspirierten Handelstages bei einem moderaten Aufschlag von 0,27 Prozent auf exakt 3294 Punkte ein. Am Tag nach der Brexit-Rede von Theresa May begrüßten es die Anleger weiterhin, dass die britische Premierministerin einige Unsicherheiten vom Markt genommen hatte.

Insgesamt hieß die Devise aber "Abwarten vor Trump und Draghi", wie Jochen Stanzl von CMC Markets betonte. Mit Blick auf den kommenden US-Präsidenten Donald Trump bleiben vor dessen Amtsantritt am Freitag noch viele Fragen offen. Im Falle des EZB-Präsidenten Mario Draghi wird auf dessen Aussagen beim Leitzinsentscheid am Donnerstag geblickt.

Der französische CAC-40 (CAC 40) schloss vor diesem Hintergrund 0,13 Prozent tiefer bei 4853,40 Zählern. Der FTSE 100 dagegen konnte sich in London nach dem Kursrutsch vom Vortag stabilisieren. Er schloss 0,38 Prozent höher bei 7247,61 Punkten. Zahlen vom britischen Arbeitsmarkt zeigten, dass der geplante EU-Austritt dort nach wie vor keine Auswirkungen hat./tih/he