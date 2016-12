Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit Jahreshoch - London geschlossen

Heute im Fokus

USA: Verbraucherstimmung erreicht höchsten Stand seit 2001. Luxemburg stopft Steuerschlupfloch. BMW, Daimler und Audi lassen bei Kartendienst Here Chinesen mit an Bord. EZB schreibt Deutsche Bank für 2017 geringere Kapitalquote vor. Jeder zweite Beschäftigte muss offenbar mit Armutsrente rechnen. Bilfinger: Stellenabbau in Mannheimer Zentral.