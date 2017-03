Aktien Europa Schluss: Kurse zollen starker Vorwoche Tribut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag ihrem jüngsten Höhenflug Tribut gezollt. Neben den weltweiten politischen Risiken drückten laut Experten die zunehmenden Signale für bald steigende US-Zinsen auf die Stimmung. Im Fokus standen die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank (Deutsche Bank), welche die gesamte Branche in Europa belastete, und der nun festgezurrte Verkauf der General-Motors-Tochter (General Motors) Opel an den französischen Konkurrenten PSA (Peugeot).

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,47 Prozent tiefer bei 3387,46 Punkten. Am Freitag hatte der Eurozonen-Leitindex noch den höchsten Stand seit Dezember 2015 erreicht und ein Wochenplus von drei Prozent verbucht. Der Pariser CAC-40-Index (CAC 40) verabschiedete sich am Montag 0,46 Prozent schwächer bei 4972,19 Zählern aus dem Handel. Für den Londoner FTSE 100, der schon vor dem Wochenende knapp unterhalb seines Rekordhochs geschwächelt hatte, ging es um weitere 0,33 Prozent auf 7350,12 Punkte bergab./gl/stb