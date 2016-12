Aktien Europa Schluss: Nur wenig verändert - Rekordschlussstand beim FTSE 100

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In Europa ist der Aktienhandel nach den Weihnachtsfeiertagen weiter auf Sparflamme gelaufen. An den Börsen herrschte auch am Mittwoch die typische Ruhe zwischen den Jahren. Die meisten wichtigen Indizes schlossen kaum verändert bis leicht freundlich, dem britischen Leitindex "Footsie" gelang sogar ein Rekordschlussstand.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging mit plus 0,01 Prozent bei 3278,72 Punkten fast unverändert aus dem Handel. Am Dienstag hatte er sich noch im Tagesverlauf auf ein Jahreshoch geschleppt. Der französische CAC-40-Index (CAC 40) verlor zur Wochenmitte 0,01 Prozent auf 4848,01 Punkte. In London, wo die Börsen erst an diesem Mittwoch wieder öffneten, beendete der FTSE 100 den Tag mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 7106,08 Punkten. Deutliche Kursanstiege bei Rohstoffaktien sorgten dort für gute Laune. Von seinem Verlaufs-Rekordhoch ist der "Footsie" damit nun keine 30 Punkte mehr entfernt./ck/he