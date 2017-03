Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum bewegt - Anleger in Warteschleife

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch seit Wochenbeginn hat sich der Dax (DAX 30) am Donnerstag stabilisiert. Ein zunächst erwarteter Erholungsversuch wurde jedoch ausgebremst. Einerseits dürften die Anleger abwarten, wie es in den USA weiter geht - hier steht eine wichtige Entscheidung des Repräsentantenhauses an. Andererseits drückten aktuelle Daten zum deutschen Konsumentenklima etwas auf die Stimmung.

Der deutsche Leitindex bewegte sich kurz nach Handelsstart mit plus 0,06 Prozent auf 11 911,16 Punkte kaum vom Fleck. Der MDAX büßte 0,02 Prozent auf 23 167,61 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDAX stieg um 0,16 Prozent auf 1956,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zeigte sich fast unverändert./ck/ag