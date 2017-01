Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Höhenflug fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von überwiegend festeren asiatischen Börsen und positiven chinesischen Konjunktursignalen hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seinen starken Jahresauftakt angeknüpft. In Chinas Industrie hatte sich die Stimmung im Dezember überraschend deutlich gebessert, wie der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Stimmungsindikator zeigte.

Der Dax (DAX 30) rückte in den ersten Handelsminuten um 0,28 Prozent auf 11 630,39 Punkte vor. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex um mehr als 1 Prozent zugelegt und zwischenzeitlich erstmals seit Mitte August 2015 wieder die Marke von 11 600 Punkten überwunden. Der MDAX, der gemeinsam mit dem SDax am Montag ein Rekordhoch erreicht hatte, stieg am Dienstag um 0,34 Prozent auf 22 482,02 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDAX gewann 0,42 Prozent auf 1848,36 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es 0,27 Prozent nach oben./edh/fbr