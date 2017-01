Aktien Frankfurt Eröffnung: Verunsicherte Anleger warten auf Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag zu Beginn der Woche ist der Dax (DAX 30) am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Die Anleger hätten sich durch die Politik von US-Präsident Donald Trump verunsichern lassen und hielten sich nun vor der Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch zurück, hieß es am Markt. Der Leitindex Dax (DAX 30) zeigte sich in den ersten Minuten mit minus 0,07 Prozent auf 11 673,43 Punkte kaum unverändert.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX sank um 0,04 Prozent auf 22 585,57 Punkte. Der Technologie-Index TecDAX verlor 0,13 Prozent auf 1843,11 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) veränderte sich kaum.

Am Montag war das deutsche Börsenbarometer um etwas mehr als 1 Prozent gefallen. Der Optimismus der Anleger in puncto der Trumpschen Wirtschaftspolitik hat nach dem umstrittenen Einreise-Dekret einen Dämpfer erhalten. Zwar sei es zu früh, den "Trump Trade" für beendet zu erklären, allerdings seien sich die Anleger inzwischen auch der Risiken dieser Art von Politik bewusster geworden, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK./ck/ag