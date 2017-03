Aktien Frankfurt Schluss: Anleger halten sich vor Fed-Zinsentscheidung bedeckt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investoren am deutschen Aktienmarkt sind vor der anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und den Parlamentswahlen in den Niederlanden risikoscheu geblieben. Der Dax (DAX 30) ging am Dienstag mit 11 988,79 Punkten aus dem Handel und damit hauchdünn unter seinem Vortagesschluss. Vorübergehend hatte ein Ölpreisrutsch infolge des Bekanntwerdens einer wieder höheren Fördermenge Saudi-Arabiens für etwas deutlichere Verluste gesorgt.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX trat mit einem Miniplus von 0,03 Prozent auf 23 427,38 Zähler unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Für den Technologiewerte-Index TecDAX ging es um 0,21 Prozent auf 1978,33 Punkte nach oben.

Beherrschendes Thema bleibt die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Da eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Grunde in die Kurse eingepreist sei, dürfte die Reaktion der Anleger vor allem von den Erwartungen an weitere Zinsschritte abhängen, erklärte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Turbulent könnte es zudem zugehen, sollte die Fed nicht den signalisierten Zinsschritt unternehmen./mis/edh