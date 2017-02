Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Trumps Rede stabil - deutliches Monatsplus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) hat am Dienstag nur einen kleinen Tagesgewinn eingefahren. Im Verlauf des Monats Februar allerdings konnte das deutsche Börsenbarometer ein deutliches Plus einheimsen und seinen bisherigen Jahresgewinn damit weiter ausbauen.

Mit einem minimalen Plus von 0,10 Prozent auf 11 834,41 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Auf Monatssicht hingegen verbuchte er ein Plus von 2,6 Prozent. Seit Anfang 2017 beläuft sich das Plus damit auf rund 3,1 Prozent.

"Im ruhigen Handel und vor der mit Spannung erwarteten Rede des US-Präsidenten hat sich der Dax sehr stabil gezeigt", kommentierte Aktienhändler Ludwig Donnert von Orca Capital. Donald Trump wird an diesem Tag erstmals vor dem US-Kongress sprechen. Die Anleger erhoffen sich konkrete Aussagen zu den versprochenen Steuergeschenken, die an den Aktienmärkten bereits vorab mit Kursfeuerwerken gefeiert wurden.

Der MDAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 23 365,52 Punkte. Für den Technologie-Index TecDAX ging es um 0,41 Prozent auf 1904,49 Punkte nach oben./ck/tos