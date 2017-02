Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Erholung zum Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach dem schwachen Abschluss der Vorwoche am Rosenmontag wieder etwas stärker zugegriffen. Der Dax (DAX 30) gewann letztlich 0,16 Prozent auf 11 822,67 Punkte. Spekulationen um deutlich steigende öffentliche Investitionen und Steuersenkungen in den USA hätten die im Handelsverlauf erzielten, leichten Dax-Verluste im späten Geschäft eingedampft, hieß es. In der Vorwoche war der Leitindex an der Marke von 12 000 Punkten - trotz eines kurzen Sprungs darüber - letztlich abgeprallt.

Der MDAX, in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert sind, stieg um 0,08 Prozent auf 23 362,63 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDAX legte um 0,58 Prozent auf 1896,66 Punkte zu./edh/he