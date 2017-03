Aktien New York Ausblick: Moderates Plus im weiterhin positiven Umfeld

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte nach dem eher lethargischen Wochenstart wieder an ihren jüngsten Aufwärtstrend anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag 0,13 Prozent höher bei 20 932 Punkten. Am Montag war der US-Leitindex kaum verändert aus dem Handel gegangen, während der Techwerte-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) immerhin ein Rekordhoch erreicht hatte.

Einige Analysten vertraten jüngst die Auffassung, dass die Rally an den Aktienmärkten noch etwas weiter gehen könnte. So rechnete der Experte Alain Bokobza von der französischen Bank Societe Generale mit einem für Aktien positiven Anziehen des globalen Wirtschaftswachstums in den kommenden Quartalen. Zudem würden viele Regierungen wohl ihre Infrastrukturausgaben erhöhen, was die Konjunktur und damit die Börsen weiter antreiben dürfte.

Insofern warten Anleger auch am Dienstag auf Aussagen von Währungshütern, wie schnell die US-Notenbank (Fed) im Zuge der anziehenden Konjunktur den Leitzins weiter erhöhen könnte. Auf der Agenda steht im Handelsverlauf eine Rede von Esther George, der Präsidentin des Fed-Distrikts Kansas City.

Unter den Einzelwerten büßten die Aktien von General Mills vorbörslich mehr als 2 Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern hatte mit seinem Nettoumsatz im dritten Geschäftsquartal enttäuscht.

Im Blick stehen zudem die Anteilsscheine von PPG Industries. Das Unternehmen plane ein neues Übernahmeangebot für den niederländischen Farben- und Chemikalienkonzerns Akzo Nobel, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Anfang März hatte Akzo Nobel eine erste Offerte als substanziell zu niedrig zurückgewiesen./la/jha/