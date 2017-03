Aktien New York: Moderate Gewinne nach US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Freitag nach dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. In den ersten Minuten stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,21 Prozent auf 20 901,95 Punkte.

Auf Wochensicht zeichnet sich für den New Yorker Leitindex angesichts der jüngsten Schwächeperiode aber ein Minus von knapp einem halben Prozent ab. Der breiter gefasste S&P 500 gewann am Freitag 0,32 Prozent auf 2372,40 Zähler, und der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 legte um 0,59 Prozent auf 5383,44 Punkte zu./gl/stw