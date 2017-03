Aktien New York: Moderate Gewinne vor Abstimmung über Obamacare

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Unterstützung kam von starken Daten zu den Auftragseingängen in den Vereinigten Staaten. Allerdings wird weiter auf die am Donnerstag verschobene Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Gesundheitsreform Obamacare gewartet. Sie soll nun heute stattfinden.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 20 689,73 Punkte zu. Tags zuvor hatte der US-Leitindex nach einem zunächst freundlichen Verlauf fast unverändert geschlossen. Im Wochenverlauf beträgt der Verlust damit etwas mehr als 1 Prozent.

Der S&P 500 gewann am Freitag 0,25 Prozent auf 2351,81 Zähler. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 rückte um 0,52 Prozent auf 5382,98 Punkte vor./ck/fbr