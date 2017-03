Aktien New York Schluss: Der Trump-Rally geht die Luft aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat in dieser Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verbucht. Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump liefern kann, was er den Wählern versprochen hat, schwindet allmählich.

Am Freitag schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial nach einem zeitweise recht schwankungsreichen Verlauf zwar nur mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent auf 20 596,72 Punkten. Im Wochenverlauf summiert sich der Verlust damit aber immerhin auf 1,5 Prozent. Im Grund ist das nicht viel, doch seit Trump im November die Wahlen für sich entschieden hatte, waren das Börsenbarometer der Wall Street und auch die meisten anderen Börsen weltweit fast nur gestiegen.

An diesem Freitag erlitt Trump eine Schlappe in Sachen Gesundheitsreform. Die Republikaner zogen die Abstimmung über den vom Präsidenten unterstützten Gesetzentwurf für eine neue Gesundheitsversorgung mangels Erfolgsaussichten zurück. Am Donnerstag hatten sie deshalb die Abstimmung über den Entwurf, der das Aus für Obamacare bedeuten würde, bereits auf diesen Freitag verschoben. Das Votum galt als erste große Bewährungsprobe, inwiefern der neue Präsident seine Pläne auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben und eine Steuerreform im Parlament durchsetzen kann.

Der marktbreite S&P 500 kam am Freitag mit minus 0,08 Prozent auf 2343,98 Punkte kaum vom Fleck. Der NASDAQ 100 konnte ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 5364,00 Punkte ins Wochenende retten./ck/he