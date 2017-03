Aktien New York Schluss: Dow Jones erstmals über 21 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ist am Mittwoch zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 21 000 Punkten gestiegen. Schon gleich nach dem Handelsstart hatte das weltweit bekannteste Börsenbarometer die runde Zahl übersprungen. Danach wurden die Kursgewinne bis auf 21 169 Punkte ausgebaut. Zum Handelsschluss gewann der Dow-Index 1,46 Prozent auf 21 115,55 Punkte. Nach der Zurückhaltung am Vortag setzte sich damit die Kursrally wieder in beeindruckender Manier fort.

Die Aussicht auf stärkeres Wachstum, geringere Steuern, mehr Staatsausgaben und höhere Unternehmensergebnisse wirke wie ein magischer Cocktail für Aktien, kommentierte Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital mit Verweis auf die von US-Präsident Trump geplanten wirtschaftlichen Anreize.

Auch die anderen New Yorker Aktienindizes nahmen ihre Rekordjagd wieder auf. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,37 Prozent zu auf 2395,96 Punkte. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 rückte um 1,14 Prozent auf 5390,99 Zähler vor. Ein besser als erwartet ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe erwies sich an diesem Mittwoch als zusätzliche Stütze für den Aktienmarkt./ajx/he