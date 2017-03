Aktien New York Schluss: Dow beendet achttägige Minusserie - Gute Daten helfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat dank guter Konjunkturdaten eine achttägige Verlustserie beendet. Der US-Leitindex und auch die anderen wichtigen Börsenbarometer schlossen am Dienstag klar im Plus. Die Verbraucherstimmung in den USA machte im März einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren. Die Nachricht sei in Anbetracht des bereits unerwarteten Anstiegs im Vormonat sehr positiv zu beurteilen und mit einem robusten Konsumwachstum vereinbar, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Der Dow stieg um 0,73 Prozent auf 20 701,50 Punkte. Zu Wochenbeginn hatte er bereits seine Verluste im Handelsverlauf deutlich reduziert.

Der breiter gefasste S&P 500 zog nach einem verhaltenen Start am Dienstag um 0,73 Prozent auf 2358,57 Punkte an. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,61 Prozent auf 5407,21 Punkte./la/stb