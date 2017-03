Aktien New York Schluss: Erneut wenig Bewegung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Mittwoch einmal mehr nur wenig vom Fleck gekommen. Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wagten sich die Anleger weiter nicht aus der Deckung.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) geriet kurz vor Handelsende etwas mehr unter Druck und schloss 0,33 Prozent tiefer bei 20 855,73 Punkten. Damit trat der US-Leitindex, der noch vor einer Woche erstmals über 21 000 Punkte gestiegen war, weiter auf der Stelle. Kaum besser schlugen sich die anderen Indizes: Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,23 Prozent auf 2362,98 Zähler, wogegen der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 um 0,16 Prozent auf 5359,81 Punkte zulegte./gl/he