Aktien New York Schluss: Hängepartie vor Arbeitsmarktbericht hält an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hängepartie an der Wall Street hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Neben der hartnäckigen Zurückhaltung der Anleger vor dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht bremsten auch die schwachen Ölpreise. Etwas Unterstützung bekamen die Aktienkurse von der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festzuhalten - Experten hatten das allerdings schon erwartet.

Nach zwischenzeitlichen Verlusten trat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum Schluss mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 20 858,19 Punkten auf der Stelle. Seit dem erstmaligen Anstieg über 21 000 Punkte zu Monatsbeginn geht es für den US-Leitindex nun nicht mehr vorwärts. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,08 Prozent auf 2364,87 Zähler und der Technologiewerte-Index Nasdaq 10 0 (NASDAQ 100) gewann 0,08 Prozent auf 5363,98 Punkte./gl/he