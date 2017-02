Aktien New York Schluss: Indizes weiter auf Rekordniveau - Warten auf Trump-Rede

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienindizes haben am Montag moderate Kursgewinne eingefahren. Sie notieren damit weiter auf Rekordniveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) beendete den Handel mit plus 0,08 Prozent auf 20 837,44 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,10 Prozent auf 2369,73 Punkte. Auch der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es am Ende des Tages noch in den grünen Bereich mit plus 0,08 Prozent auf 5347,55 Punkte.

Im Fokus steht nun die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress an diesem Dienstag. Anleger hoffen auf konkretere Aussagen Trumps zu den bereits vor Wochen angekündigten Steuererleichterungen. Am Freitag steht zudem die Rede von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen auf der Agenda, von der Marktteilnehmer weitere Signale für eine Leitzinsanhebung erwarten./ajx/he