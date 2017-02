Aktien New York Schluss: Kaum Veränderung nach Rekordserie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seiner zehntägigen Rekordserie ist der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Auch S&P 500 und NASDAQ 100 traten nach den jüngsten Höchstständen auf der Stelle.

Von der US-Regierung gibt es immer noch keine Details bezüglich der erhofften Wirtschaftsimpulse und Steuergeschenke, die seit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November mit einer rasanten Kursrally bereits vorab gefeiert wurden. Langsam schienen die Anleger etwas die Geduld zu verlieren, hieß es. Belastend wirkte auch der wieder schwächere Ölpreis.

Der Dow legte um 0,05 Prozent auf 20 821,76 Punkte zu. Auf Wochensicht stieg er um knapp 1 Prozent, in der zehntägigen Rekordserie hatte er in der Spitze fast 4 Prozent zugelegt. Der breiter gefasste S&P gewann 0,15 Prozent auf 2367,34 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,21 Prozent auf 5343,31 Punkte - auf Wochensicht ein kleines Plus von 0,4 Prozent./ag/he