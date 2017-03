Aktien New York Schluss: Kaum verändert - Dow scheitert an 21 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es am Donnerstag an neuen Impulsen gefehlt. Anleger hatten ihr Pulver bereits am Vortag verschossen, als der Zinsentscheid den Aktienwerten nach oben verholfen hatte. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) scheiterte früh an der hohen Hürde von 21 000 Punkten. Exakt auf dieser Marke stehend, verließen den Leitindex die Kräfte. Am Ende stand er knapp mit 0,07 Prozent im Minus bei 20 934,55 Zählern. Er blieb so auf Abstand zu seinem Rekordhoch bei 21 169 Punkten.

Auch den übrigen Indizes fehlte es an neuem Treibstoff. Der S&P 500 schloss 0,16 Prozent tiefer bei 2381,38 Zählern, und für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es knapp um 0,08 Prozent auf 5412,08 Punkte abwärts.

Anleger zeigten sich zwar weiterhin zufrieden mit der erwartungsgemäßen Zinserhöhung und dem Fakt, dass die US-Währungshüter am Vorabend an ihrem Zeitplan für eine geldpolitische Straffung festhielten. Mangels neuer Impulse verlor die Rally vom Vortag aber schnell an Dampf. Auch frische US-Konjunkturdaten blieben weitgehend ohne Auswirkungen./tih/fbr