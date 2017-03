Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach richtungslosem Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker US-Arbeitsmarktbericht hat den Anlegern an der Wall Street am Freitag etwas Kopfzerbrechen bereitet. Die Daten untermauerten die Erwartung einer Leitzinsanhebung durch die amerikanische Notenbank Fed kommende Woche. Dies würde die optimistischen Konjunkturerwartungen der Fed belegen, aber auch die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren schmälern. Zudem überraschte ein Bericht, wonach die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik schon früher straffen könnte als bisher erwartet.

Entsprechend orientierungslos entwickelten sich die New Yorker Aktienkurse: Nach einem freundlichen Start rutschte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zeitweise ins Minus. Allerdings berappelte er sich wieder und schloss 0,21 Prozent höher bei 20 902,98 Punkten.

Auf Wochensicht verbuchte der US-Leitindex angesichts der jüngsten Schwächeperiode allerdings ein Minus von knapp einem halben Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 ging am Freitag 0,33 Prozent fester bei 2372,60 Zählern aus dem Handel, während dem Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ein Plus von 0,64 Prozent auf 5385,90 Punkte gelang./gl/stw