Aktien New York Schluss: Politische Risiken und Geldpolitik belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Fortsetzung der Rekordjagd an den US-Börsen hat am Montag weiter auf sich warten lassen. Der Fokus der Anleger liege derzeit auf den weltweiten politischen Risiken, sagte Analyst Mike von Dulken von Accendo Markets. Andere Experten verwiesen auf die sich mehrenden Signale für bald steigende US-Zinsen, was Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen unattraktiver machen würde.

Zum Schluss verlor der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,24 Prozent auf 20 954,34 Punkte. Damit fehlt dem US-Leitindex seit seinem Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch die Kraft für weitere Kursgewinne. Ähnlich mau sah es bei den anderen Indizes aus: Der breiter gefasste S&P-500-Index (S&P 500) sank um 0,33 Prozent auf 2375,31 Zähler und der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 fiel um 0,24 Prozent auf 5360,31 Punkte./gl/he