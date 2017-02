Aktien New York Schluss: Tech-Indizes erreichen vor langem Wochenende Bestmarken

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben am Freitag zumindest die Tech-Indizes nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und der S&P 500 S&P 500 legten zwar auch einen kleinen Schlussspurt hin und drehten leicht ins Plus, erreichten aber keine Bestmarken. Im späten Handel sorgten Übernahmegerüchte um die US-Mobilfunktocher der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) für etwas Belebung. Ansonsten aber herrschte vor dem langen Wochenende eher Zurückhaltung. Am Montag findet wegen des Presidents Day kein Handel statt.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,02 Prozent auf 20 624,05 Punkte zu. Auf Wochensicht ist dies ein Plus von 1,75 Prozent. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es am Freitag um 0,17 Prozent auf 2351,16 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 gewann 0,45 Prozent auf 5324,72 Punkte und schloss damit auf einem Rekordhoch. Der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) als weiterer Tech-Index stieg um 0,41 Prozent auf 5838,58 Punkte - auch dies eine Bestmarke.

Die Wall Street hatte bereits in den vergangenen sechs Handelstagen jeweils Rekordstände erzielt. Die Anleger hoffen zwar immer noch auf großangelegte Steuersenkungs- und Ausgabenprogramme zur Ankurbelung der Wirtschaft, sagten Börsianer. Langsam aber wüchsen die Zweifel, ob die jüngste Rally nicht etwas übertrieben gewesen sei./la/he