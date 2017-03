Aktien New York Schluss: Weiter Zurückhaltung vor Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag überwiegt an der Wall Street weiter die Zurückhaltung. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Dienstag 0,14 Prozent im Minus bei 20 924,76 Punkten. Damit kam der New Yorker Leitindex den vierten Tag in Folge nicht in Schwung - noch am vergangenen Mittwoch hatte er erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 21 000 Punkten geknackt.

Der breiter gefasste S&P-500-Index (S&P 500) verlor am Dienstag 0,29 Prozent auf 2368,39 Zähler, während der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 um 0,17 Prozent auf 5351,28 Punkte sank.

Experten zufolge dürfte eine gute Beschäftigungsentwicklung in den USA die amerikanische Notenbank Fed darin bestärken, auf ihrer Sitzung Mitte März den Leitzins anzuheben. Nach entsprechenden Aussagen von Fed-Präsidentin Janet Yellen und anderer Währungshüter gilt ein solcher Schritt als so gut wie sicher. Dies würde zwar die optimistischen Konjunkturerwartungen der Fed unterstreichen, andererseits aber die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren schmälern./gl/he