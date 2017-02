Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde - aber Verluste an der Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Weitere Rekorde an der Wall Street: Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), S&P 500 und NASDAQ 100 haben am Donnerstag erneut Höchststände erklommen. Hohe Gewinne gab es für die Anleger bei den meisten Standardwerten allerdings nicht zu bejubeln. Die Technologieaktien gingen nach ihrer jüngsten Rally sogar auf Tauchstation.

Der Leitindex Dow kletterte erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 800 Punkten. Seine nun zehntägige Gewinnserie baute er um 0,17 Prozent auf 20 810,32 Punkte aus. Insgesamt gewann er dabei fast 3,8 Prozent.

Der breiter gefassten S&P rückte am Donnerstag um 0,04 Prozent auf 2363,81 Punkte vor. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte dagegen nach einem positiven Start um 0,37 Prozent auf 5332,37 Punkte ab. Er war während der Dow-Serie in der Spitze um rund 3,1 Prozent mit nach oben gerannt./ag/he