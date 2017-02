Aktien New York Schluss: Zurückhaltung vor Trump-Rede - Dow-Serie gerissen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Rede des US-Präsidenten Donald Trump haben die Anleger am Dienstag das Risiko gescheut. Marktbeobachter sind sich einig, dass Trump nun präzisere Aussagen zu seinen bereits vor Wochen angekündigten Steuererleichterungen und Investitionen in die Wirtschaft machen muss, damit die Aktienmärkte ihre Rally fortsetzen können. Es ist Trumps erste Rede vor dem Kongress.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,12 Prozent tiefer auf 20 812,24 Punkten und beendete damit seine zuvor zwölftägige Serie mit Schlussrekorden. Im Februar gewann das weltweit wichtigste Börsenbarometer satte 4,8 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 gab am Dienstag um 0,26 Prozent nach auf 2363,64 Punkte. Für den Technologiewerte-Index NASDAQ 100 ging es um 0,32 Prozent nach unten auf 5330,31 Zähler.

Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die Gefahr, dass die Kurse zumindest temporär einbrechen könnten, wenn Trump in seiner Rede die hohen Erwartungen nicht erfülle.