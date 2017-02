Aktien Osteuropa Schluss: Börsen finden keine gemeinsame Richtung

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Das internationale Marktumfeld bot wenig Orientierung. So bremsten durchwachsene Konjunkturdaten aus der Eurozone die anderen europäischen Indizes teils aus.

In Warschau fiel der WIG-30 um 0,29 Prozent auf 2524,35 Punkte und der breiter gefasste Wig verlor 0,22 Prozent auf 57 728,10 Punkte. Ein stärker als erwartetes Wachstum der polnischen Wirtschaft im Schlussquartal 2016 lieferte keinen stärkeren Rückenwind. Auf der Unternehmensseite büßten die Aktien von Orange Polska nach einer Verkaufsempfehlung der Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) mehr als 11 Prozent auf 5,00 Zloty ein.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag büßte 0,60 Prozent auf 966,32 Punkte ein. Für die Anteilsscheine der Moneta Money Bank ging es um 3,29 Prozent nach unten und Komercni Banka (Komercni Banka AS) verloren 0,82 Prozent. Die Aktien des Versorgers CEZ (CEZ AS) fielen um 0,78 Prozent.

An der Budapester Börse stieg der ungarische Leitindex BUX um 1,10 Prozent auf 33 724,52 Punkte. Einmal mehr löste sich das Börsenbarometer damit von der europäischen Marktentwicklung. Seit Anfang 2015 hat der BUX nun bereits 115 Prozent zugelegt. Größter Gewinner waren am Dienstag die Aktien des Pharmaunternehmens Gedeon Richter mit einem Plus von 2,28 Prozent. OTP verteuerten sich um 1,38 Prozent, MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) stiegen um 0,39 Prozent.

Der rohstoffwertelastige Moskauer RTS-Interfax-Index (RTS) rückte um 0,07 Prozent auf 1173,97 Punkte vor./emu/APA/mis