Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau und Moskau - Verluste in Budapest

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen ins Wochenende verabschiedet. Während die Kurse in Prag auf der Stelle traten, waren in Budapest Verluste zu verzeichnen. Freundlich zu ging es dagegen in Warschau und Moskau. Der russische RTS-Interfax-Index (RTS) stieg um 1,42 Prozent auf 1111,89 Punkte. Er knüpfte so an seine kräftigen Vortagesgewinne an.

In Warschau ging es für den WIG-30, der am Vortag satte 2 Prozent zugelegt hatte, nochmals um 0,46 Prozent auf 2644,99 Punkte nach oben. Der breiter gefasste WIG stieg um 0,32 Prozent auf 60 440,57 Punkte. Unter den Einzelwerten zogen die Papiere des Softwareunternehmens Assecco Poland um mehr als 4 Prozent an. Im Energiebereich gewannen Enea 2,6 Prozent an Wert. Freundlich ging es auch bei Finanzwerten zu: Papiere der Alior Bank und des Versicherers PZU legten jeweils um etwas mehr als 1 Prozent zu.

Der Prager PX (PX Prague Stock Exchange Index) schloss prozentual unverändert bei 980,79 Punkten. Weil der Leitindex kurz vor Sitzungsende einige Punkte liegen ließ, blieb ihm der vierte freundliche Handelstag in Folge in letzter Minute verwehrt. Unter den Schwergewichten gaben die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) und der Moneta Money Bank um jeweils ein halbes Prozent nach, während es für Komercni Banka (Komercni Banka AS) in ähnlichem Rahmen nach oben ging. Im Energiebereich schlossen CEZ (CEZ AS) quasi unverändert.

Ein Minus von 0,82 Prozent stand am Ende beim BUX in Budapest auf der Kurstafel. Der ungarische Leitindex schloss bei 32 778,00 Punkten. Die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) begaben sich mit mehr als 2 Prozent auf Talfahrt. Marktteilnehmer sprachen vor einer Gegenreaktion, nachdem sie am Donnerstag noch deutlicher angezogen hatten. Unter den Schwergewichten schlossen die Öltitel von MOL (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) mit plus 0,1 Prozent, während MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) einen Zuwachs von 0,6 Prozent für sich verbuchten. Die Pharmaaktie Gedeon Richter schloss 0,3 Prozent tiefer./ste/APA/tih/fbr