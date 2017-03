Aktien Osteuropa Schluss: Gute US-Daten sorgen für teils deutliche Gewinne

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die osteuropäischen Börsen haben am Dienstag vom positiven Börsenumfeld profitiert und teils deutlich zugelegt. Überraschend gut ausgefallene Stimmungsdaten aus den USA sorgten für Auftrieb. Die US-Verbraucherstimmung im März machte einen großen Sprung nach oben und erreichte den höchsten Stand seit über 16 Jahren.

Der ungarische Leitindex BUX zog um 1,31 Prozent auf 32 294,03 Punkte an. Die Ungarische Notenbank ließ ihren Leitzins unverändert bei 0,90 Prozent. Diese Entscheidung entspricht Börsianern zufolge den Erwartungen des Marktes.

Zudem hatten die Währungshüter ihre Inflationserwartungen für 2017 angehoben. Sie erwarten nun eine Teuerung von 2,6 Prozent, nach einer Prognose von 2,4 Prozent im Inflationsbericht vom Dezember.

Die BUX-Schwergewichte notierten einheitlich im grünen Bereich. Besonders deutlich legten OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit plus 2,33 Prozent zu. Am Vortag hatten die Bankaktien noch über ein Prozent abgeben müssen.

Der Warschauer WIG-30 zog um 1,14 Prozent auf 2570,02 Punkte an. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,03 Prozent auf 58 938,76 Punkte.

Unter den Einzelwerten stachen Tauron (TAURON Polska Energia SA) mit einem Plus von 7,19 Prozent positiv hervor. Der Versorger plant, in diesem Jahr rund 1,8 Milliarden Zloty (422,2 Millionen Euro) in die Entwicklung und Erneuerung des Stromnetzes zu investieren.

Ölwerte fanden dagegen keine klare Linie. Die Aktien von PGNiG (Polskie Gorn Naft I Gazo) fielen um 1,16 Prozent. Das Unternehmen peilt bis 2022 Investitionen von rund 15 Milliarden Zloty für die Exploration in Polen und im Ausland an.

Derweil plant der Branchenkollege PKN Orlen, seine tägliche Produktion bis 2018 auf 15 700 Barrel Öl-Äquivalente auszuweiten. Zu diesem Zweck will das Unternehmen 800 Millionen Zloty in die Ölexploration in Polen und Kanada stecken. Die Papiere stiegen um knapp 2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) legte um 0,38 Prozent auf 983,22 Punkte zu. In der ausklingenden Berichtssaison präsentierte der Tabakkonzern Philip Morris CR seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. 2016 hatte das Unternehmen seinen Umsatz um 5,4 Prozent erhöht. Unterm Strich blieben 2,76 Milliarden Kronen übrig, das ist ein Plus zum Vorjahr von 7,7 Prozent.

Ebenfalls im Plus schlossen die Papiere des Telekomkonzerns O2 C.R. mit einem Gewinn von 0,71 Prozent. Wie die Zeitung "Pravo" in ihrer Onlineausgabe berichtete, hatte die Regulierungsbehörde CTU Frequenzen im 3,6- bis 3,8-Gigahertz-Frequenzband ausgeschrieben. Damit soll das superschnelle mobile Internet der fünften Generation (5G) demnächst auch nach Tschechien kommen.

Neben den etablierten Anbietern T-Mobile, O2 und Vodafone (Vodafone Group) können sich an der Auktion auch neue Marktteilnehmer beteiligen. "Eines der Ziele ist, den Wettbewerb bei der elektronischen Kommunikation zu fördern", sagte der CTU-Vorstandsvorsitzende Jaromir Novak.

Für den russischen RTS-Interfax-Index (RTS) ging es um 0,98 Prozent auf 1125,58 Punkte nach oben./bel/APA/la/stb