Aktien Osteuropa Schluss: Verluste - Zweifel an Trumps Durchsetzungsfähigkeit

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Eine negative internationale Börsenstimmung hat am Montag auch die wichtigsten Aktienmärkte Osteuropas in die Verlustzone gedrückt. Marktteilnehmer verwiesen international auf ein schwindendes Vertrauen in Donald Trumps politische Durchsetzungsfähigkeit, nachdem der neue US-Präsident mit seiner Gesundheitsreform vorerst gescheitert war.

Der Warschauer WIG-30 fiel um 1,43 Prozent auf 2540,93 Punkte. Der breiter gefasste WIG verbuchte ein Minus von 1,24 Prozent auf 58 338,90 Punkte.

In einer Branchenbetrachtung ging es vor allem mit Werten aus den Bereichen Energie und Finanz deutlich tiefer. Die Aktien des Raffinerieunternehmens Grupa LOTOS sackten um 6,2 Prozent ab. Die Papiere des führenden polnischen Ölunternehmens PKN Orlen büßten 3,5 Prozent ein.

Die Anteilsscheine der MBank verbilligten sich um 3,1 Prozent. Die Papiere des Versicherungskonzerns PZU verloren 2,1 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX gab um 0,69 Prozent auf 31 876,22 Punkte nach. Unter den Einzelwerten verzeichnete die OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) mit minus 1,3 Prozent den deutlichsten Kursrückgang. Die MOL-Aktien (MOL Magyar Olaj-Es Gazipari Rt) verbilligten sich um rund 1 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) ging mit minus 0,31 Prozent auf 979,45 Punkte aus dem Handel. Unter den Finanzwerten bewegten sich Komercni Bank mit minus 0,04 Prozent und Moneta Money Bank mit plus 0,12 Prozent kaum vom Fleck. Die Anteilsscheine des Telekomunternehmens O2 C.R. gaben um 0,7 Prozent nach.

Der russische RTS-Interfax-Index (RTS) fiel um 0,89 Prozent auf 1114,66 Punkte./ste/APA/la/stb