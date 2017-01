Aktien Wien Schluss: Leichte Verluste in ruhigem Handel

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,37 Prozent auf 2668,43 Punkte. Auch das europäische Umfeld startete mit Kursverlusten in die neue Handelswoche. Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäftsverlauf und verwiesen auf den Feiertag in den USA sowie die recht dünne Nachrichtenlage. Auch von konjunktureller Seite blieben nennenswerte Impulse aus.

Im Fokus standen zu Wochenbeginn die Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV mit einem Kursabschlag von 1,31 Prozent auf 33,88 Euro. Der Konzern hatte am Morgen seine Gewinnprognose für das vierte Quartal 2016 bestätigt.

Banken und Versicherer fanden sich europaweit auf den Verkaufslisten der Anleger. Unter den österreichischen Branchenvertretern büßten die Aktien der Erste Group (Erste Group Bank) 0,90 Prozent auf 28,70 Euro ein. Raiffeisen (Raiffeisen Bank International) gaben um 0,20 Prozent auf 19,66 Euro nach.

Bei den Versicherern konnten sich die Aktien der Vienna Insurance Group (Vienna Insurance) mit einem Kursanstieg um 0,83 Prozent auf 22,50 Euro gegen den schwachen Sektor-Trend stemmen. Für die Titel von Uniqa ging es um 0,13 Prozent auf 7,63 Euro nach oben.

Die Papiere von Schoeller-Bleckmann legten vor der für Dienstag geplanten Ergebnisvorlage um 0,47 Prozent höher auf 76,86 Euro zu. Lenzing konnten mit plus 0,61 Prozent auf 116,30 Euro an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. IMMOFINANZ gewannen 0,58 Prozent an Wert auf 1,73 Euro. Am Freitag hatten die Titel noch ein Minus von mehr als 6,5 Prozent verdauen müssen.

Rosenbauer verbuchten einen Kursabschlag von 2,16 Prozent auf 53,90 Euro. Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) hatten ihre Anlageempfehlung von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Ihr Kursziel für Rosenbauer-Papiere reduzierte die RCB von 59,50 Euro auf 58,50 Euro./ger/APA/stw