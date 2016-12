Aktien Wien Schluss: Moderate Gewinne

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,43 Prozent auf 2649,93 Punkte.

Wie schon an den vorangegangenen Tagen ist der Handel zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel weiter weitgehend ruhig und ohne größere Impulse verlaufen. Marktbewegende Konjunkturdaten blieben Mangelware. In Österreich verbessert sich die Stimmung in der Industrie unterdessen weiter.

Angeführt wurde der ATX von den Papieren der OMV, die um 2,19 Prozent zulegten. Dahinter notierten Buwog-Aktien mit einem Plus von 1,88 Prozent. Der Immobilienkonzern hat den Zuschlag für ein neues Projekt an der Wiener Ringstraße erhalten./dkm/rai/APA/mis