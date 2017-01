Aktionäre des Medienkonzerns Viacom erhalten Dividende

-Anzeige-

Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Viacom (ISIN: US92553P1021, NASDAQ: VIA) erhalten am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Record date war der 15. Dezember 2016. Das Unternehmen verringerte im September 2016 die Dividendenausschüttung um 20 US-Cents oder 50 Prozent. Im Juni 2010 gab der Konzern die erstmalige Zahlung einer Dividende bekannt.Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen aus New York eine Dividende von 0,80 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,10 US-Dollar (Stand: 30. Dezember 2016) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,28 Prozent.Zu Viacom gehören Fernsehstationen wie MTV, Nickelodeon, Comedy Central oder VH1. Das Unternehmen entstand am 31. Dezember 2005 aus der Aufteilung des alten Viacom-Konzerns in CBS Corporation und die jetzige Viacom.Die Viacom-Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2016 mit 14,72 Prozent im Minus (Stand: 30. Dezember 2016). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 14,02 Mrd. US-Dollar.Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de