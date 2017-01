Aktionäre des Modekonzerns Cato erhalten Dividende

-Anzeige-

Der amerikanische Modekonzern Cato (ISIN: US1492051065, NYSE: CATO) zahlt am Montag eine vierteljährliche Dividende von 0,33 US-Dollar an seine Aktionäre aus (Record day war der 12. Dezember 2016).Der Konzern aus Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet damit weiterhin eine Dividende in Höhe von 1,32 US-Dollar aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,39 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 30,08 US-Dollar (Stand: 30. Dezember 2016).Cato ist auf Damenmode spezialisiert und betrieb zum Stand Ende November 2016 1.374 Läden in 33 Bundesstaaten der USA. Insgesamt bietet der Konzern seine Produkte unter den Labels "Cato", "It´s Fashion" und "Versona" an. Das Unternehmen erwirtschaftete in den ersten zehn Monates zum 26. November 2016 einen Umsatz von 797,4 Mio. US-Dollar. Dies ist im Vorjahresvergleich (830,1 Mio. US-Dollar) eine Verringerung um vier Prozent. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Rückgang um fünf Prozent.Seit Jahresanfang 2016 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,31 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 802,66 Mio. US-Dollar (Stand: 30 Dezember 2016).Redaktion MyDividends.de