Aktionäre von ElringKlinger erhalten weniger Dividende

Der Autozulieferer ElringKlinger (ISIN: DE0007856023) wird für das Jahr 2016 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,55 Euro) um 5 Cent oder knapp 9 Prozent gekürzt. Die Ausschüttungsquote erhöht sich von 38 auf 40 Prozent des Ergebnisses je Aktie. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 18,45 Euro bei derzeit 2,71 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 16. Mai 2017 im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart statt. Der Umsatz konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr um 3,3 Prozent auf 1,56 Mrd. Euro gesteigert werden. Das organische Wachstum lag bei 71,1 Mio. Euro oder 4,7 Prozent. Die globale Automobilproduktion nahm im gleichen Zeitraum um rund 3 Prozent zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Im Gesamtjahr 2016 erzielte der Konzern ein EBIT vor Kaufpreisallokation von 140,4 (140,4) Mio. Euro und lag damit auf Vorjahresniveau. Belastend wirkte sich ein Kapazitätsengpass bei einer Schweizer Tochtergesellschaft aus. Der Konzern hatte einen rückläufigen Jahresüberschuss (nach Minderheiten) von 78,6 (91,6) Mio. Euro zu verzeichnen. Dementsprechend lag auch das Ergebnis je Aktie mit 1,24 Euro unter Vorjahresniveau (1,45 Euro). Der Rückgang lag an einem niedrigeren Währungsergebnis und höheren Zinsaufwendungen sowie höheren Ertragsteuern.

ElringKlinger geht nach eigenen Angeben zuversichtlich ins Jahr 2017. Der Konzern rechnet damit, kurz- und mittelfristig das globale Marktwachstum um 2 bis 4 Prozentpunkte jährlich übertreffen zu können.

