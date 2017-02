Alphabet nennt Namen: Vor diesen Konkurrenten hat die Google-Mutter Alphabet Angst | Nachricht | finanzen.net

Es war ein ungewohntes Bild: Als die Google-Mutter Alphabet Ende Januar ihre Zahlen vorgelegt hatte, geriet die Aktie daraufhin unter Druck. Dabei konnte der Suchmaschinengigant die Märkte in der Vergangenheit mit seiner Geschäftsentwicklung stets überzeugen. Anleger hatten bei der Einordnung des Zahlenwerkes offenbar ihre Probleme. Denn während das Suchmaschinengeschäft insbesondere auf Smartphones weiter traumhafte Wachstumsraten vermelden konnte und der Konzern mit Werbung abermals gutes Geld verdiente, fiel in den Geschäftsbereichen jenseits des traditionellen Google-Kerngeschäfts ein Milliardenverlust an. Doch die breitere Aufstellung ist zwingend nötig, davon ist die Geschäftsführung von Alphabet überzeugt. Denn die Konkurrenz schläft nicht.

Diese Rivalen hat Google ausgemacht

In seinem Jahresbericht wies das Unternehmen dann auch explizit darauf hin, von welcher Seite man mit echter Konkurrenz rechnet. Unter den aufgelisteten Rivalen sind neben Apple, Facebook und Netflix auch Amazon und Hulu. Facebook, Netflix und Amazon dürften - ebenso wie das hierzulande wenig bekannte Videoportal Hulu - dabei insbesondere in Konkurrenz zu Googles milliardenschwerer Videoplattform YouTube stehen.

Mit den Tech-Riesen Apple und Microsoft sowie Amazon und Facebook konkurriert Alphabet hingegen noch auf anderer Ebene: Alle Unternehmen bieten Digitalassistenten auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Während Apple auf seinen Geräten Siri an den Start gebracht hat, stehen Microsofts Cortana und Amazons Alexa in direkter Konkurrenz zum Google Assistant. Auch Facebook geht mit seinem Messenger in eine ähnliche Richtung und will die Assistenzfunktion deutlich ausbauen.

Im Cloudgeschäft sind es Amazon und Microsoft, die Google als Rivalen für den eigenen Geschäftsbereich ausgemacht hat. Das Geschäft mit der Cloud hat für Google eine hohe Priorität, verspricht es doch stete Einnahmen. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Alphabet mit dem Börsenaspiranten Snap einen Großkunden an Land gezogen hat. 400 Millionen US-Dollar will der Snapchat-Betreiber in den kommenden 5 Jahren jedes Jahr an Cloud-Dienstleistungen von Google in Anspruch nehmen.

Mit Apple und Samsung wiederum konkurriert Google im Elektronikgeschäft. Erst vor wenigen Monaten hatte Google mit seinem Pixel-Handy einen Überraschungserfolg für sich verbuchen können. Gerüchten zufolge arbeitet das Unternehmen sogar schon an einem Nachfolgemodell, dem Pixel 2. Damit dürfte das Rennen auf dem Smartphone-Markt noch ein wenig enger werden. Im vierten Quartal führte Apple mit starken iPhone-Verkäufen das Ranking der größten Smartphone-Hersteller an, Samsung landete auf dem zweiten Platz.



