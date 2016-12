Amazon im Check: Amazon-Aktie: Geht die Rally 2017 weiter? | Nachricht | finanzen.net

Anleger, die im Mai 1997 beim Börsengang des Handelskonzerns Amazon dabei waren, haben für die ersten Aktien 18 Dollar auf den Tisch gelegt. Inzwischen hat das Unternehmen rund um Chef Jeff Bezos eine beeindruckende Erfolgsgeschichte aufs Parkett gelegt: Wer heute einsteigen will, zahlt 757,77 US-Dollar pro Anteilsschein - das 42-Fache des Ausgabepreises. Die Frage ist: Wie lange trägt der Hype noch?

Amazons Zukunftsorientierung zahlt sich aus

In seinem Kerngeschäft, dem Online-Versand, ist Amazon zum weltweiten Marktführer aufgestiegen. Inzwischen ist das Unternehmen aus Seattle in den USA fast so etwas wie ein Quasimonopolist - lediglich Chinas milliardenschwerer Alibaba-Konzern kann den US-Amerikanern Paroli bieten - zumindest auf dem asiatischen Markt. Doch darauf ruht sich der Einzelhandelsriese aus den USA nicht aus. Amazon-Chef Jeff Bezos hat reihenweise Geschäftsfelder erschlossen, die den Online-Handel mit Waren sinnvoll ergänzen und das Unternehmen in die digitale Zukunft geführt hat. 2015 hat das Unternehmen 12,5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert: Hinter Volkswagen und Samsung belegt Amazon im Bereich Innovationsausgaben weltweit den dritten Platz. Nicht stillzustehen, hat sich nicht nur für die Anleger ausgezahlt.

Zahlreiche Amazon-Geschäftsfelder sorgen für Wachstum

Wachstumstreiber ist Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services. Allein im abgelaufenen dritten Quartal hat Amazon mit der Sparte ein Wachstumsplus von 55 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar erzielt. Und diese Tendenz dürfte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, denn der Geschäftsbereich ist weiter ausbaufähig und das Geschäft mit dem Speicherplatz im Internet brummt. Neben zahlreichen Startups hat Amazon auch eine Reihe etablierter Firmen als Kunden für seine Cloudlösung gewinnen können. Zudem nutzen auch zahlreiche Entwickler die Speicherlösungen von Amazon und programmieren und hosten ihre Apps in Amazons Cloud.

Die stark auf Profitabilität ausgerichtete Sparte ermöglicht Amazon, in anderen Geschäftsbereichen zunächst auf Kundengewinnung statt schwarze Zahlen zu setzen. Denn der Konzern hat reihenweise weitere Geschäftsfelder erschlossen, die nicht alle profitabel sind.

"Alles aus einer Hand"

Mit dem Kindle mischt Amazon im Hardwaregeschäft mit. Der Gewinn, den der Konzern mit den Kindle Fire-Tablets einfährt, ist verhältnismäßig überschaubar, so Experten. Pessimistischste Szenarien gehen sogar davon aus, dass das Unternehmen bei jedem Tablet, das an Kunden ausgeliefert wird, draufzahlt. Und doch rechnet sich das Geschäft, denn das Konzept, Kunden mit günstiger Hardware an sich zu binden, geht auf. Erklärtes Ziel von Amazon ist es nämlich gar nicht, mit dem Gerät selbst Geld zu verdienen, stattdessen soll der Verkauf der Inhalte für ein Umsatz- und Ergebnisplus sorgen.

Ähnlich funktioniert auch der Premiumdienst Amazon Prime. Auch wenn Amazon die Kosten für Prime erst kürzlich um 20 Euro auf einen Jahresbeitrag von 69 Euro erhöht hat: Für die meisten Kunden rechnet sich der Betrag dennoch. Denn der Streaming-Dienst Prime Instant Video ist inzwischen ein ernstzunehmender Netflix-Wettbewerber geworden, Prime Music bietet kostenlosen Zugriff auf eine Million Songs, verspricht das Unternehmen. Zudem erhalten Prime-Nutzer auch Zugang zur Kindle-Leihbücherei und einen Premiumzugang zu Amazon-Blitzangeboten und Amazon BuyVIP. Alles für den Kunden: Amazon will den Nutzern ein All-in-one-Erlebnis verschaffen und sie im Amazon-Universum halten.

Jetzt auch noch Konkurrenz für Supermärkte

Doch die Ambitionen des weltgrößten Einzelhändlers gehen inzwischen auch über das reine Online-Geschäft hinaus: Das Unternehmen stößt in den stationären Handel vor. In der Heimatstadt Seattle ging das erste Amazon-Lebensmittelgeschäft an den Start. Der Einkauf soll dort ohne Kassen und Warteschlangen funktionieren. Sensoren in den Läden ermöglichen es Kunden, die gewünschten Produkte auszusuchen und dann mit einer App über ihre Amazon-Konten abzurechnen. Dafür müsse einfach nur das Smartphone am Eingang gescannt werden. Beim Verlassen des Geschäfts werde der Einkauf dann über einen virtuellen Warenkorb abgebucht. Wenn das Experiment erfolgreich verläuft, könnten bis zu 2.000 solcher Standorte eröffnet werden.

Ein weiteres Standbein erhofft sich Amazon von seinem eben an den Start gegangenen Dienst Amazon Business, der auf Geschäftskunden ausgerichtet ist. Der Konzern will mit einem Rundum-Angebot von mehr als 100 Millionen Produkten auf einer Plattform punkten. Büros, Handwerker oder Restaurants sollen genauso ihren Bedarf decken wie Universitäten oder Labors. Um die breite Palette zu gewährleisten, setzt Amazon auch auf das Angebot anderer Händler in seiner Marketplace-Plattform.

Amazon-Aktie noch nicht ausgereizt

Amazon spielt also an vielen Fronten mit. Und für Amazon-Aktionäre zahlt sich das Geschäftsmodell des Unternehmens aus. Bislang hat sich das Vertrauen der Anleger gelohnt: Denn inzwischen macht der stark auf Investitionen und Wachstum fokussierte Konzern Gewinne. Die Orientierung auf Kundenbedürfnisse ist dabei ein wichtiger Baustein des Erfolgs, der auch Anteilseigner zufrieden auf ihr Depot blicken lässt. Die positive Entwicklung der Amazon-Aktie könnte sich auch im Jahr 2017 weiter fortsetzen. Insbesondere der wachstumsstarken Cloud-Sparte trauen Experten in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges zu.

Analysten reihenweise zuversichtlich

Analysten empfehlen die Amazon-Aktie reihenweise zum Kauf. Brian Fitzgerald vom Analysehaus Jefferies hat ein Kursziel von 950 US-Dollar ausgegeben - damit wäre noch viel Luft nach oben. Als Grund für seine positive Einschätzung zog der Experte auch "die sich fortsetzende Innovation im Bereich Cloud Computing" heran. Zudem habe Amazon neue Dienste und Funktionen in der Pipeline, die sich "an sich wandelnde Kundenbedürfnisse" richten.

Doch auch wenn das Echo der Analysehäuser zur Amazon-Aktie mehrheitlich positiv ist: Für Anleger ist die Fallhöhe inzwischen hoch. Um das Wachstum weiter zu forcieren, wird sich Konzernchef Jeff Bezos aus in Zukunft nicht scheuen, hohe Investitionen zu tätigen, die auf Kosten des Gewinns gehen. Anteilseigner, die sich auf eine stabile Ergebnis-Entwicklung bei Amazon einstellen und auf dauerhaft schwarze Zahlen in allen Geschäftsbereichen hoffen, könnten im nächsten Jahr enttäuscht werden. Und wenn die Amazon-Aktie fällt, dann sind die Kursausschläge höchstwahrscheinlich höher als bei vielen anderen Tech-Werten. Anleger müssen 2017 bereit sein, das auszuhalten.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, Amazon, Ken Wolter / Shutterstock.com