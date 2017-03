Anadolu: Gabriel und Cavusoglu treffen sich am 8. März in Berlin

ISTANBUL (AFP)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu treffen sich laut Agenturberichten am kommenden Mittwoch zu Gesprächen in Deutschland. Dies berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag unter Berufung auf einen hohen Regierungsvertreter in Ankara. Demnach drückte Cavusoglu seinem deutschen Kollegen bei einem Telefonat sein Unbehagen über die Absage der Wahlkampfauftritte zweier türkischer Minister in Deutschland aus.

DJG/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2017 10:52 ET (15:52 GMT)- - 10 52 AM EST 03-03-17