Anleger machen Kasse: Zalando erreicht erstmals Umsatzmilliarde im Quartal - Aktie verliert dennoch kräftig | Nachricht | finanzen.net

Im vierten Quartal stieg der Umsatz vorläufigen Zahlen zufolge um 25 bis 26 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Die Konsensschätzung der Analysten lag bei rund 1,14 Milliarden. Damit knackte Zalando erstmals in einem Quartal die Milliardengrenze.

Zalando habe damit das "beste Quartal erreicht, das wir je hatten", sagte Vorstandsmitglied Rubin Ritter mit Dow Jones Newswires. Auch in den kommenden Jahren werde der Fokus auf Wachstum liegen. Dabei hält Ritter an der mittelfristigen Prognose eines Umsatzplus' von 20 bis 25 Prozent jährlich fest.

Das bereinigte EBIT dürfte sich im vierten Quartal auf 81 bis 104 Millionen Euro belaufen, nach 72 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten rechneten hier mit 93 Millionen Euro. Die entsprechende EBIT-Marge sollte 7,5 bis 9,5 Prozent betragen. Im Vorjahr hatte Zalando 8,3 Prozent eingefahren.

Zalando 2016 deutlich profitabler

Für 2016 erreichte der Konzern, der sich mehr und mehr als Plattformanbieter etablieren will, seine Ziele. Der Umsatz stieg um 22,9 bis 23,1 Prozent auf 3,633 bis 3,642 Milliarden Euro. Die Profitabilität wurde deutlich gesteigert: Das bereinigte EBIT verdoppelte sich in etwa auf 202 bis 225 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte bei 5,6 bis 6,2 Prozent liegen.

Hier habe Zalando deutliche Fortschritte gemacht, so Ritter. Zalando hatte eine bereinigte EBIT-Marge von 5,0 bis 6,0 Prozent sowie ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent angekündigt. Die endgültigen Zahlen sowie der Ausblick für 2017 sollen am 1. März veröffentlicht werden.

Dividende bleibt weiter aus

Trotz der guten Zahlen wird der Konzern zunächst weiter auf die Zahlung einer Dividende verzichten. Investitionen ins Geschäft hätten Vorrang, bekräftigte Ritter. "Wir sehen uns in den nächsten Jahren als Wachstumsunternehmen", sagte er.

Für 2017 plant das Unternehmen etwa die Eröffnung eines Logistikzentrums in Schweden. Dieses soll von einem Dienstleister betrieben werden und den Kundenservice in den nordeuropäischen Märkten Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark verbessern. In diesen Ländern sei Zalando zuletzt sehr stark gewachsen, begründete Ritter den Schritt. Zuletzt hatte Zalando Logistikstandorte in Italien und in Frankreich eröffnet.

Auch die Zahl der Arbeitsplätze soll weiter aufgestockt werden. Wie 2016 sollen auch in diesem Jahr 2.000 neue Stellen geschaffen werden.

Anleger machen Kasse

Die Zalando-Aktie gerät nach der Bilanzvorlage jedoch massiv unter Druck. Das Papier fällt im XETRA-Handel zeitweise um rund vier Prozent.

"Alles in allem hat Zalando die hohen Erwartungen erfüllt", sagte ein Händler. Es wundere aber nicht, dass Anleger nach dem guten Lauf der Papiere nun erst einmal Kasse machten. Die Zalando-Papiere waren von Anfang Dezember bis zum Vortag um gut 18 Prozent gestiegen und damit wieder in Sichtweite ihres Rekordhochs aus dem Oktober gerückt. "Zwischen 40 und 41 Euro stoßen sie im Chart auf starken Widerstand", ergänzte der Börsianer. Seit Jahresanfang liegen sie aber noch mit mehr als 5 Prozent im Plus.

"Aktienstory intakt"

Analysten bemängelten den zuletzt etwas enttäuschenden Umsatztrend, zeigten sich andererseits aber positiv überrascht von der Margenentwicklung. Auch wenn Zalando weiterhin stark wachse, hätten die Erlöse im Schlussquartal 2016 doch leicht unter seiner Erwartung gelegen, schrieb etwa Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer aktuellen Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei dafür besser gewesen als von ihm prognostiziert. Die Kapitalmarktstory von Zalando hält er für vollkommen intakt.

Die DZ Bank sieht auch in den starken Vergleichswerten aus dem Vorjahreszeitraum und dem etwas mauen Branchenumfeld mögliche Gründe für die nun etwas enttäuschenden Umsätze. Die Kombination aus Mode-Expertise, hoher operativer Effizienz und innovativer Technologie garantiere Zalando aber einen Wettbewerbsvorsprung in einer stark umkämpften Branche. Zalando sei ein Trendsetter im europäischen Online-Modehandel und damit ein Basis-Investment im Sektor.

Trotz der Konkurrenz durch Amazon könne Zalando schnell wachsen und zugleich die Margen steigern, lobte Commerzbank-Experte Andreas Riemann.

FRANKFURT (Dow Jones Newswires und dpa-AFX)

