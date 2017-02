Anlegerbrief-Kolumne: DAX: Wird die Konjunktur das überleben? | Nachricht | finanzen.net

Wir hatten den DAX-Aufschwung der letzten Monate nicht als Vorwegnahme eines Trump-Booms interpretiert, sondern stattdessen als angemessene Reaktion auf einen bereits vor der US-Präsidentschaftswahl angelaufenen Konjunkturaufschwung. Dieser hat sich zuletzt in den USA sowie in Europa fortgesetzt, was den Börsen weiteren Rückenwind verleihen könnte - wenn die Politik das keimende Pflänzchen nicht zertritt.

Keine Ernüchterung

Der schwache IFO-Index hatte kurzzeitig Bedenken geschürt, in der Wirtschaft könnte wegen der protektionistischen Tendenzen in den USA Ernüchterung einziehen. Doch die Entwicklung der Industrie-Einkaufsmanagerindizes spricht eine andere Sprache. Sowohl in Deutschland als auch in der gesamten Eurozone und den USA kletterte das Stimmungsbarometer auf den höchsten Stand seit 2014 (im Fall der Eurozone sogar seit 2011!). Die starke Aufwärtsbewegung in relativ kurzer Zeit spricht für eine hohe Dynamik. Einziger Wermutstropfen: China zieht nicht mit, aber die Situation im Reich der Mitte ist zumindest relativ stabil.

Investitionspläne im Fokus

Was aber hat nun diesen kräftigen (Stimmungs-) Aufschwung ausgelöst? Nach unserer, hier bereits dokumentierten Lesart das Ausbleiben eines größeren Abschwungs trotz zahlreicher Krisenherde. Die Weltkonjunktur hat sich - auch dank eines kräftigen fiskalpolitischen Stimulus in China - als unerwartet robust erwiesen, jetzt müssen die Unternehmen auf die steigende Nachfrage mit höheren Investitionen reagieren. Oder doch nicht? Die Frage ist, ob die deutlich gestiegene politische Unsicherheit - insb. wegen des Trump¬schen Protektionismus und der Fliehkräfte in der EU im Vorfeld wichtiger Wahlen - nicht doch dazu führt, dass geplante Investitionen noch ein wenig verschoben werden. Das Wachstum der nächsten Quartale könnte dann enttäuschen.

Fazit zum DAX

Die (politischen) Risiken bleiben hoch, doch zunächst einmal sollte man den Frühindikatoren und dem positiven Börsentrend vertrauen schenken. Wir billigen dem DAX weiteres Potenzial zu und bekräftigen unser Kursziel von 12.400 Punkten.

Auf die Sieger setzen

Setzen Sie auf die Sieger! Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat im letzten Jahr eine Performance von 20,0 Prozent erzielt, der DAX kam im selben Zeitraum nur auf 6,9 Prozent. Seit Start am 21.06.1999 liegt das Depot 1.440% im Plus, während der DAX seit 21.06.1999 nur um rund 118% zulegen konnte (Stand 03.02.2017).oder lassen Sie sich, sobald es auf finanzen.net Neues von der Anlegerbrief-Redaktion gibt!

- Der Autor oder ein Mitautor hält direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine). - Der "Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: - (keine) - In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9), für den die Anlegerbrief Research GmbH ein entgeltliches Beratungsmandat hat, sind der folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: - (keine).

"Der Anlegerbrief" ist der Börsenbrief für chancen-orientierte Anleger. Seit dem Jahr 1999 erzielen die Analysten des Anlegerbriefs für ihre Leser eine außergewöhnliche Performance. Weitere Infos zum Anlegerbrief ...



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.