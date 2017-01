Atomgeschäft schwächelt: Toshiba-Absturz sorgt für Unruhe | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Das Unternehmen rechnet mit deutlich höheren Kosten bei seinen US-Atomaktivitäten. Anleger fürchten die komplette Vernichtung des Eigenkapitals und als Folge die Umwandlung von Anleihen und Krediten in Aktien. In den Sog des Kurseinbruchs gerieten auch stark bei Toshiba engagierte japanische Banken wie Sumitomo Mitsui Trust, Mitsubishi Financial und Mizuho ­Financial. Der Konzern hat gerade erst eine Affäre um jahrelange Bilanzmanipulationen hinter sich. (Redaktion Euro am Sonntag)

