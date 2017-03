Auch Google Sicherheitschef: Vertreter der chinesischen HNA soll in den AR der Deutschen Bank einziehen | Nachricht | finanzen.net

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen Gerhard Eschelbeck, IT-Sicherheitschef beim US-Technologiekonzern Google, und Alexander Schütz in das Kontrollgremium aufrücken. Schütz ist Gründer und Vorstand des Vermögensverwalters C-Quadrat, der die Deutsche-Bank-Aktien des chinesischen Großaktionärs HNA verwaltet. Außerdem hat der Aufsichtsrat seinen Vorsitzenden Paul Achleitner für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren nominiert.

Eschelbeck und Schütz folgen auf Peter Löscher und Klaus Rüdiger Trützschler, die turnusgemäß aus dem Kontrollgremium ausscheiden. Die Hauptversammlung soll die Nominierten Ende April bestätigen. Dann soll auch Stefan Simon gewählt werden, der seit August 2016 gerichtlich bestellter Aufsichtsrat ist. Er wurde seinerzeit auf Anregung der Investoren aus Katar als neues Mitglied aufgenommen.

Die chinesische HNA-Unternehmensgruppe war im Februar mit gut 3 Prozent bei der Deutschen Bank eingestiegen. Sie schloss damals nicht aus, ihre Anteile aufzustocken.

"Wir freuen uns, dass ein weiterer Ankerinvestor auf den langfristigen Erfolg der Deutschen Bank setzt", sagte Achleitner laut Mitteilung. Er lobte Schütz als Kapitalmarktexperte und Eschelbeck als Kenner des Themas Cyber-Sicherheit.

Auch für das kommende Jahr hat der Aufsichtsrat bereits eine Personalie beschlossen. Er will der Hauptversammlung 2018 vorschlagen, Norbert Winkeljohann von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers als Nachfolger von Henning Kagermann in das Gremium zu berufen, welcher nicht erneut kandidieren will.

DJG/mgo/brb

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Mario Tama/Getty Images, hans engbers / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com