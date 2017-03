Auch in Frankreich Korruptionsermittlungen gegen Airbus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Großbritannien wird nun auch in Frankreich wegen des Verdachts auf unsaubere Geschäftspraktiken gegen den Flugzeugbauer Airbus ermittelt. Dabei geht es um Verstöße bei der Beratung durch Dritte im zivilen Luftfahrtgeschäft, die die britische Regierung im April aufgedeckt hatte. Im Raum stehen die Vorwürfe des Betrugs, der Bestechung und der Korruption.

Anfang August hatte das britische Serious Fraud Office (SFO) offizielle Ermittlungen in der Sache eingeleitet. Nun ermittelt Frankreichs Parquet National Financier in der gleichen Sache und will sich dabei eng mit seinem britischen Pendant abstimmen. Airbus erklärte, mit beiden Behörden vollumfänglich zu kooperieren.

