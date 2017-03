Audi unterbricht wegen Teile-Engpass A4- und A5-Bau in Ingolstadt

München (Reuters) - Nach einem Brand bei einem Zulieferer und anschließenden Versorgungsproblemen mit Teilen ruht bei Audi in Ingolstadt bis Donnerstag die Produktion der Modelle A4 und A5.

Etwa 1.400 Fahrzeuge könnten pro Tag nicht gebaut werden, sagte eine Sprecherin des Autobauers am Montag und bestätigte Medienberichte. 8.500 der rund 43.000 Beschäftigten in Ingolstadt seien betroffen. Am Standort Neckarsulm laufe die A4- und A5-Produktion normal weiter. Bei einem Zulieferer aus Nordrhein-Westfalen, der Stirnwanddämmungen herstellt, hatte es den Angaben zufolge gebrannt.