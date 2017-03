Als Google vor zwei Jahren Google Glass einführte, zeigte sich Apple -Chef Tim Cook wenig beeindruckt. "Wir fanden schon immer, dass eine Datenbrille nicht der smarteste Schachzug wäre", hieß es damals noch in einer Reportage des "New Yorker", die "Wahrscheinlichkeit, dass es die breite Masse anspricht, ist schwer zu erkennen". Nun scheint sich das wohl zu ändern: Gerüchte über die mögliche Einführung einer Datenbrille verdichten sich immer mehr.

Erste Vorbereitungen für einen 165 Milliarden schweren Markt

Grund ist wohl die zunehmende Bedeutung von Augmented Reality. Branchenexperten schätzen, dass die computergestütze Erweiterung der Realität in den nächsten Jahrzehnten die Computing Plattform schlechthin werden wird. Bis 2024 sollen Augmented Reality-Produkte einen Marktwert von 165 Milliarden Dollar erreichen. Das möchten sich die Smartphone-Hersteller natürlich nicht entgehen lassen und haben erste Ansätze für die Integrierung von AR-Elementen wie die Smartbrille in ihren Geräten unternommen.



Gemäß den Einschätzungen des früheren 9to5Mac-Chefredakteurs Marc Gurman, scheint Apple mit Hochdruck an einer digitalen Brille zu arbeiten. Apple-Chef Tim Cook hat bereits im Frühling letzten Jahres sein Augmented Reality-Team zusammengestellt, zu dem er auch den ehemaligen Dolby-Manager Mike Rockwell herangezogen hat. Dieser hat bereits das junge AR-Unternehmen Meta beraten, das Smartbrillen für Preise von über 950 Dollar anbietet. Zu dem Team gehört auch Fletcher Rotkopf, der eine wichtige Rolle beim Entwurf der Apple-Watch spielte.

Die Apple-Smartbrille ist anders

Apple hat große Ansprüche: Im Vergleich zu seinen Konkurrenten will der Smartphone-Hersteller keine Datenbrille auf den Markt bringen, die wie ein Fremdkörper wirkt und auf Batterieleistung angewiesen ist. Sie wird entsprechend den Unternehmensstandards entworfen und wie die Apple Watch direkt mit dem iPhone verbunden sein. Ob dem Techpioneer die große Herausforderung gelingt, ist noch offen, so Gurman.



Kommt die große Jubiläumsüberraschung?

In diesem Jahr feiert Apple ein großes Jubiläum: Das iPhone wird zehn Jahre alt. Experten schätzen, dass der Techpioneer Großes vorhat, um den nächsten großen Durchbruch zu schaffen. Das gelang ihm bereits vor zehn Jahren mit der erstmaligen Einführung seines Erfolgssmartphones. Da Augmented Reality das nächste Boom-Segment in unserer hochmodernen Gesellschaft darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch Apple in die Richtung investiert und deren Einsatz beim iPhone 8 integriert.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, istock/Nikada, Anton_Ivanov / Shutterstock.com, Iakov Filimonov / Shutterstock.com