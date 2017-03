Aurubis schließt größeren Zukauf nicht aus - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis schließt auch einen milliardenschweren Zukauf nicht aus. "Auch wenn ich glaube, dass es eher kleine und mittlere Beträge sein werden, die wir für das externe Wachstum einsetzen, will ich nicht ausschließen, dass auch ein sehr großes Unternehmen zu uns passen könnte", sagte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Schachler im Interview mit der Euro am Sonntag. Für Übernahmen stünde ein "großer Betrag" zur Verfügung. "Wir sind ja quasi schuldenfrei. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres betrug die Nettoverschuldung 23 Millionen Euro, dass ist eigentlich nichts bei einer Gruppe, die 10 Milliarden Euro Umsatz macht", so Schachler.

Zugleich kündigte der Vorstandsvorsitzende höhere Dividendenzahlungen an. "Unser Ziel ist es, 50 Prozent des Gewinns der AG auszuschütten, und das haben wir in den vergangenen Jahren im Durchschnitt auch geschafft", sagte Schachler. Da man die Ergebnisse weiter steigern wolle, werde auch die Dividende ansteigen.

March 26, 2017 04:18 ET (08:18 GMT)

